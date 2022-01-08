الأردن يعزّي فلسطين بضحايا حادث أريحا

دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تعازيها لحكومة وشعب دولة فلسطين الشقيقة والتي أعلنت الحداد يوم الغد الجمعة على ضحايا حادث السير الأليم الذي وقع شمال أريحا اليوم، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والجرحى.
وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن تضامن المملكة مع الأشقاء في دولة فلسطين، وأصدق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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