الإمارات تدعم تحقيق الاستقرار في كازاخستان

قالت دولة الإمارات، يوم السبت، إنها تتابع عن كثب و اهتمام التطورات الأخيرة في كازاخستان، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار و الأمن في البلاد بشكل عاجل.

و أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي، في بيان، دعم دولة الإمارات لجهود كازاخستان في الحفاظ على أمنها و استقرارها، بحسب ما نقلت وكالة "وام".

وأعربت الإمارات عن دعم كازاخستان في الحفاظ على الأمن والاستقرار، في إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور وبما يحقق آمال و تطلعات شعب كازاخستان.