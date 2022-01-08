المالكي: ميليشيات الحوثي تمارس القرصنة وتهدد الملاحة الدولية

قال المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تمارس القرصنة وتهدد الملاحة الدولية.

وأكد المالكي في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت، أن ميليشيات الحوثي أطلقت أكثر من 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن القوات المشتركة والتحالف العربي تعاملت مع 248 لغما بحريا لتأمين الملاحة في جنوب البحر الأحمر.

وذكر المالكي أنه تم تسجيل 13 انتهاكا حوثيا على السفن التجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي يمثل خطرا على التجارة العالمية.

وتطرق المتحدث باسم التحالف العربي إلى اختطاف السفينة "روابي"، حيث قال: "ميليشيات الحوثي انتهكت القوانين الدولية من خلال اختطاف سفينة الشحن روابي في المياه الدولية".

وشدد على أن السفينة "روابي" كانت تحمل مستشفى ميدانيا، ولم يكن لها أي علاقة بالعمليات العسكرية في اليمن.

وعرض التحالف العربي في المؤتمر الصحفي صورا لاستهداف ميليشيات الحوثي للسفن التجارية في البحر الأحمر.

وبيّن المالكي أن الحوثيين يواصلون تهديدهم للملاحة باستخدامهم لزوارق مفخخة وألغام بحرية وصواريخ، هذا إلى جانب وجود قوة خاصة مختصة بعمليات القرصنة واقتياد السفن بالقوة.

كذلك عرض المالك أسماء المشاركين في قرصنة السفينة "روابي"، مؤكدا أن جميع الأعمال الحوثية التخريبية والهجمات على السفن غير العسكرية تمت وفق تكتيكات الحرس الثوري الإيراني، وبدعم من السفينة "سافيز".

ولفت المالكي إلى أن جميع أسلحة الحوثيين المستخدمة في عمليات القرصنة هي إيرانية الصنع، وتشمل طائرات مسيّرة وصواريخ الدفاع الساحلي "نور".