الجيش الإثيوبى يقتل 56 شخصًا فى قصف على مخيم للنازحين بإقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - كشف موظفان إغاثة بالأمم المتحدة، اليوم السبت، عن مقتل 56 شخصًا وإصابة 30 آخرين فى قصف جوى شنه الجيش الإثيوبى على مخيم للنازحين فى إقليم تيجراى، وذلك نقلاً عن السلطات المحلية وشهود عيان.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال الموظفان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن السلطات المحلية فى إقليم تيجراى، أكدت عدد القتلى الذى بلغ 56 شخصًا، حيث أرسل كلاهما صورًا للمصابين أثناء نقلهم إلى المستشفيات، ومنهم العديد من الأطفال. وأشارا موظفا الأمم المتحدة، إلى أن الضربة استهدفت المخيم الواقع فى بلدة ديدبيت بإقليم تيجراى، قرب الحدود مع إريتريا.

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