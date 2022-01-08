مستشار النمسا: إصرار حكومى على تطبيق التطعيم الإجبارى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال نيهمر فى تصريح له اليوم السبت، عبر مواقع التواصل الاجتماعى لوجوده فى الحجر الصحى لإصابته بفيروس كورونا، إن التطعيم الإجبارى ضرورى للحد من تدابير تقييد الحرية الشخصية، موضحا أن هناك جدولا زمنيا محددا بشكل واضح للغاية، معربا عن ثقته فى نجاح برنامج التطعيم الإلزامى.
وحول إصابته بالفيروس، أكد نيهمر أن التطعيم جعله يشعر بأنه فى حالة جيدة جدًا وليس لديه أى أعراض وهو ما يحدث حتى مع الإصابة بمتحور أوميكرون.
من جانب أخر، سجلت وزارة الصحة النمساوية 7405 حالات إصابة جديدة و14 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
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