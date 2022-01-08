طريقة فتح حساب المستقبل الراجحي من أبرز حسابات الادخار التي يبحث كثير من عملاء الراجحي عنها. وحساب المستقبل الادخاري عبارة عن حساب ادخاري بصيغة المضاربة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يقوم العميل بتحديد مبلغا شهريا يتم استقطاعه بشكل تلقائي من حسابه الجاري،ثم يحتسب النظام القيم والأرباح المتوقعة طبقا لنوع ومدة الادخار.

يوفر الحساب ادخار تلقائي فيتم خصم الدفعات الشهرية بمواعيد محددة من قبل العميل.

يوجد معدلات ربح تنافسية.

هو حساب إلكتروني متكامل. يتم فتحة وإدارته من خلال تطبيق الراجحي.

يحقق الحساب أهداف ادخارية مع المرونة في تحديد المدة ومبلغ الاستقطاع. وأيضًا في الحصول على أرباح بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن إنشاء الادخار أو إلغائه في أي وقت بدون رسوم.

بحالة عدم توفر مبلغ الاذخار في الحساب وقت استقطاع الدفعة الشهرية، يمكن للعميل إضافة الرصيد لحساب المستقبل الادخاري في وقت لاحق.

حساب جاري نشط في مصرف الراجحي

الموافقة على الشروط والأحكام لفتح الحساب.

لا يوجد رسوم لإنشاء الحساب أو إلغاء الحساب.

الحد الأدنى للاشتراك الشهري 100 ريال والحد الأعلى 10000.

الحد الأدنى للاشتراك 6 شهور والحد الأعلى 12 شهر للاشتراك قصير الأجل

الاشتراك طويل الأجل الحد الأدنى 300 ريال والحد الأعلى 10000 والحد الأدنى 13 شهر والأعلى 60 شهر.

لا يمكن السحب إلا بعد إلغاء الحساب.

يمكن للعميل الواحد فتح حسابين.

ويدفع المصرف الزكاة المستحقة على المبلغ الموجود في الحساب من أمواله الخاصة نيابة عن عملاء الحساب.

في حال تأخر العميل عن سدادا مبلغ الاستقطاع الشهري المتفق عليه لمدة تزيد عن 30 يوم للخطة قصيرة المدى. و90 يوماً للخطة طويلة المدى. فيحق للمصرف إلغاء حساب وخطة العميل لأنه يعتبر انسحاباً مبكراً من خطة الادخار، ويحدد استحقاق العميل وفقاً لأحكام الانسحاب المبكر.

تسجيل الدخول إلى تطبيق الراجحي.

من القائمة الرئيسية النقر على الحسابات تجد حساب المستقبل قم بالنقر عليه

تظهر قائمة إنشاء حساب المستقبل اختر من الخيارات المتاحة أمامك زواج أو منزل أو سفر أو غير ذلك

ثم حدد عدد الأشهر ثم التالي.

ثم حدد مبلغ الادخار الشهري ويوم الاستقطاع

ثم التالي تظهر نافذة بها كل المعلومات انقر على التالي ثم اختر الحساب لربطه بحساب المستقبل

ثم التالي يظهر لك ملخص الهدف ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم النقر على التأكيد لتأكيد الحساب.

حساب المستقبل الراجحيمتطلبات فتح حساب المستقبل الراجحيفتح حساب المستقبل تطبيق الراجحي