21 وفاة و2033 إصابة بكورونا في الأردن ونسبة الفحوص الإيجابية 5.42%

دوت الخليج :- سجل في الأردن 21 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و2033 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1076040 إصابة، وفق موجز صادر عن وزارة الصحة الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 12831 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 37481 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 5.42%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 13793131 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1164 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1037426، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 25783.

وسُجل 95 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 86 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 719 إصابة.