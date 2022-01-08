دوت الخليج :- سجل في الأردن 21 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و2033 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1076040 إصابة، وفق موجز صادر عن وزارة الصحة الجمعة.
وارتفع عدد الوفيات إلى 12831 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.
وأجري 37481 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 5.42%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 13793131 فحصا.
وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1164 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1037426، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 25783.
وسُجل 95 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 86 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 719 إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 21 وفاة و2033 إصابة بكورونا في الأردن ونسبة الفحوص الإيجابية 5.42% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.