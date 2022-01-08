أبرزهم مايكل جاكسون.. غرف الخلود وهواء الأثرياء بـ100% أكسجين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف تقارير إعلامية مؤخرًا عن غرف الخلود أو غرف الأثرياء، وهى عبارة عن أنبوب زجاجى كبير، حرص مشاهير على اقتنائه من أجل الحصول على 100% من الأكسجين النقى، كان أبرزهم مايكل جاكسون وجاستن بايبر، وغيرهم من الأثرياء





وبحسب التقارير، فإن أهم ما يميز هذا النظام أنه معبأ بتركيز عال من الأكسجين المضغوط، موضحة أنه فى حياتنا العادية يمكنك أن تتنفس 21% فقط من الأكسجين، أما فى داخل هذه الغرفة يكون الأكسجين ملكك بنسبة 100%.

وأضاف التقرير، أنه غرفة زجاجية ينام فيها الشخص لمدة تتراوح بين 60 دقيقة و120 دقيقة، ويتعرض خلالها لضغط أكسجين مرتفع، لافتًا إلى أنه فور ظهورها، كان مايكل جاكسون أول من اقتناها من المشاهير، وهو الذى كان معروفًا بهوسه بكره فكرة الموت.

وأشار التقرير إلى أن هذه الغرف تبقى حكرًا على بيوت الأثرياء، فهى متوفرة فقط فى المستشفيات المتقدمة، حتى أن اللاعب رونالدو وجد صعوبة فى إيجاد واحدة مماثلة لها فى بريطانيا.

ويحرص بعض الأثرياء على اقتناء تلك الغرفة لأجل الشفاء بشكل أسرع من أى إصابة يصاب بها مستقبلاً، وكذلك تجنب ظهور علامات الشيخوخة عليهم، إذ يتم استخدام تلك الغرف فى المستشفيات من أجل علاج عدة أمراض من بينها حالات العدوى الخطيرة أو لأجل التئام الجروح رغم أنه تم إعداده من الأساس لتخفيف الضغط والتسمم بأول أكسيد الكربون.

واشتهر استخدم هذا النظام خلال السنوات الأخيرة على نطاق واسع لعلاج مجموعات مختلفة من الأمراض المعدية، وفى حال دخولك الغرفة يحظر عليك أى مواد أو أجهزة.. فقط يمكنك الاستمتاع بوقتك بالنظر لأركان الغرفة.