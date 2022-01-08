ألمانيا: ارتفاع قياسى فى إصابات كورونا اليومية بواقع 55.8 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألمانى لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع كبير فى عدد الإصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ إذ سجلت مكاتب الصحة فى ألمانيا فى غضون 24 ساعة، 55 ألفاً و889 إصابة جديدة، مقابل 26 ألفاً و392 إصابة جديدة يوم السبت الماضى.





وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أن المعدل الأسبوعى لإصابات كورونا الجديدة فى البلاد ارتفع مجددا، حيث أوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم 335،9 مقابل 303،4 أمس الجمعة، و220،3 قبل أسبوع، و427 قبل شهر، وأنه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 268 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 184 حالة يوم السبت الماضى.

وذكر المعهد أن إجمالى عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى سبعة ملايين و472 ألفا و884 حالة، ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقى أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها، ووصل إجمالى عدد المتعافين إلى ستة ملايين و692 ألفا و700 شخص، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 113 ألفا و900 حالة.

من جهته توقع وزير الصحة الألمانى، كارل لاوترباخ، تأثيرا ملحوظا لجهود مكافحة جائحة كورونا حال تطبيق التطعيم الإلزامى، وأنه يتعين قبول أننا لن نصل إلى كافة الناس، حتى فى حال التطعيم الإلزامى، لكننى على قناعة بأنه يمكننا عبر التطعيم الإلزامى دفع مجموعة كبيرة من غير الملقحين لتلقى اللقاح".

وأعرب لاوترباخ عن أمله فى أن يتم حماية المجتمع بشكل جيد نسبيا من خلال التطعيم الإلزامى، وقال: "يجب ألا نجد أنفسنا بعد الآن فى وضع يكون فيه الصيف جيدا على نحو مخادع، ثم تفاجئنا متحورات جديدة فى الخريف - وذلك بدون تلقيح الغالبية العظمى من السكان. لأن كل شيء سيبدأ بعد ذلك من جديد".

وأكد الوزير أن فرض التطعيم ضرورى رغم أن مخاطر الإصابة بمسارات خطيرة لكورونا عبر المتحور "أوميكرون" أقل، وقال: "عدوى أوميكرون لن تجعلك بالضرورة محصنا ضد متحورات الفيروس المستقبلية، الاعتقاد بأن متحور أوميكرون هو نهاية الجائحة هو اعتقاد ساذج".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الألمانى مسألة التطعيم الإلزامى خلال هذا الشهر، ومع ذلك ليس من المنتظر أن يكون هناك قرار سريع، ويهدف الحزب الاشتراكى الديمقراطى، الشريك الأكبر فى الائتلاف الحاكم إلى الانتهاء من العملية التشريعية خلال الربع الأول من هذا العام، أى بحلول نهاية مارس المقبل.

وذكر لاوترباخ، المنتمى للحزب، أنه يعمل "كعضو فى البرلمان" على اقتراح بشأن تطبيق تطعيم إلزامى عام للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية اتفقت جراء التزايد الكبير فى عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار متحور أوميكرون، مع رؤساء وزراء الولايات فى اجتماعهم، أمس الجمعة على تشديد شروط دخول المطاعم والمقاهى والحانات.

كما خلص الاجتماع إلى تخفيض مدة الحجر الصحى لضمان توفير الخدمات العامة فى حال إصابة عدد كبير من الناس بالفيروس فى وقت واحد.. فى حين لم يشهد الاجتماع اتفاقا بين الحاضرين حول توقيت تطبيق التلقيح الإجبارى.