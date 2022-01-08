ثبت الآن تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون “On time sport ” على القمر الصناعي نايل سات

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية 2022 البطولة الأفريقية القوية التي يتم تنظيمها على اراضي الكاميرون هذه النسخة، وفي هذا الاطار يرغب الكثير من المتابعين في التعرف على كيفية متابعة المباريات الخاصة بالبطولة التي تنطلق رسميا يوم الاحد الموافق التاسع من شهر يناير، وقد نوهت بعض المصادر عن توقعات بنقل البطولة من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت الأرضية التابعة لشبكة قنوات أون تايم سبورت، والتي قامت بنقل المباريات الخاصة بالبطولة النسخة الماضية والتي اقيمت في مصر، ونستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022.

قناة اون تايم سبورت الأرضية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022

تعتبر قناة أون تايم سبورت الأرضية واحدة من أشهر القنوات الرياضية في مصر وفي العالم العربي التي يتم بثها من خلال البث الأرضي داخل مصر فقط، وقد كانت قناة أون تايم سبورت الأرضية قد قامت بنقل كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية النسخة الماضية والتي اقيمت في مصر، وذلك بعدما حصلت على حقوق نقل المباريات، لذلك هناك توقعات بنقل القناة بعض المباريات التي يخوضها منتخب مصر في دور المجموعات التي تنطلق رسميا خلال الساعات المقبلة.

تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022

يمكن متابعة كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 وذلك من خلال استقبال البث الفضائي الخاص بقناة أون تايم سبورت الأرضية، وذلك من خلال التردد الجديد الخاص بالقناة والذي جاء على النحو التالي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية على القمر الصناعي نايل سات هو 10853.

من خلال اختيار الاستقطاب الأفقي.

عن طريق اختيار معدل الترميز 27500.

من خلال اختيار معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الجزائرية الأولى لمتابعة مباريات كأس الامم الافريقية 2022

كما أعلنت قناة الجزائرية الأولى العربية عن حصولها على حقوق نقل كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022، والتي يمكن استقبالها بسهولة من خلال التردد التالي على نايل سات.