فيديو مبهر.. غوغل يحتفل بعالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ

احتفل محرك البحث الشهير "غوغل"، السبت، بذكرى ميلاد عالم الفيزياء الراحل، ستيفن هوكينغ، الذي أذهل العالم بإنجازاته، رغم معاناته مع المرض معظم حياته.

ونشر غوغل مقطع فيديو تعبيري، جسد من خلاله أبرز إنجازات ستيفن هوكينغ، وهي نظرية الثقوب السوداء التي اشتهر بها، لإحياء ذكرى ميلاده، الذي يصادف الثاني من يناير 1942.

ويعد الراحل واحدا من أبرز علماء الفيزياء في العالم، إذ حصل من جامعة أكسفورد على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، ثم أكمل دراسته في جامعة كامبريدج، للحصول على الدكتوراه في علم الكون.

وقدم هوكينغ عددا من النظريات والأبحاث المهمة، أبرزها أبحاثه في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، وأبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.

ومن إنجازات الراحل، كتابه الذي يحمل عنوان "تاريخ موجز للزمن"، والذي حقق أفضل المبيعات.

ورغم النجاحات الهائلة التي حققها، فقد عانى هوكينغ من مرض التصلب الجانبي الضموري (العصبون الحركي)، الذي أعاق حركته معظم حياته.

كما اشتهر بروح الدعابة، وحظي باحترام العالم، وعرف بأنه "السفير الشعبي للعلوم"، بسبب حرصه على وصول أبحاثه إلى الإنسان العادي.