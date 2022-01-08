نيجيريا.. مقتل ما يزيد على 140 شخصا على أيدى مسلحين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أوضح 4 من السكان فى شمال غربى نيجيريا، فى تصريح لوكالة فرانس برس السبت، أن المسلحين المعروفين محليا بأنهم "قطاع طرق" قتلوا 140 شخصا على الأقل فى عدة عمليات خلال الأسبوع الجارى.

ونقلت فرانس برس عن أحد السكان المحليين، ويدعى بالاراب الحاجى وهو زعيم مجموعة فى إحدى القرى المتضررة فى ولاية زامفارا، قوله "لقد دفنا 143 شخصا قتلوا على أيدى قطاع طرق فى الهجمات".

ولم تؤكد السلطات هذه المعلومات، غير أن وكالة رويترز، قالت فى خبر لها، أمس الجمعة، إن عصابات مسلحة قتلت ما لا يقل عن 30 شخصا فى ولاية زامفارا.

ونقلت الوكالة عن سكان ومصادر أمنية قولها، الجمعة، إن عصابات مسلحة قتلت ما لا يقل عن 30 شخصا فى ولاية زامفارا، بعد مهاجمتها عدة قرى فى منطقة تشهد أزمة أمنية منذ أكثر من عامين.

ووقعت سلسلة هجمات فى شمال غربى نيجيريا الذى يشهد زيادة كبيرة فى جرائم الخطف الجماعية وغيرها من جرائم العنف منذ أواخر 2020 مع مواجهة الحكومة صعوبة فى الحفاظ على القانون والنظام وسط اقتصاد متدهور.