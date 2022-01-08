التحالف يكشف عمليات القرصنة والاستهدافات الحوثية للسفن فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وقال العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية -خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت- "إن عملية قرصنة الحوثيين للسفينة (روابى) تعد انتهاكا للملاحة الدولية والقانون الدولى الإنسانى"، مستعرضا صورا لحمولة السفينة وخط سيرها فى المياه الدولية، حيث أشار إلى أنها كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير فى جزيرة سقطرى.

كما استعرض قائمة لأسماء المجموعة المشاركة بعملية القرصنة لسفينة الشحن (روابى)، وعلى رأسها المدعو منصور السعدى، وهو مدرج على قائمة العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية كشخصية إرهابية تقود الاستقرار، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات مع الشركاء من المجتمع الدولى للتعامل مع هذه المجموعة.

وأكد المالكى أن ميناء الصليف يستخدم لتفخيخ وتجهيز الزوراق من قبل الحوثيين، كما تحول الميناء إلى ورش للتصنيع العسكرى، لافتا إلى أن ميناء الحديدة يعد البوابة الرئيسية لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية.

ومن جهته، كشف اللواء طيار الركن عبدالله الأحبابى مدير إدارة العمليات العسكرية المدنية بقوات التحالف عن تعامل قوات التحالف مع 100 زورق بحرى مفخخ جنوب البحر الأحمر، فضلا عن التعامل مع 248 لغما بحريا، وذلك لتأمين حرية خطوط الملاحة جنوب البحر الأحمر.

كما أعلن التحالف العربى مقتل 435 عنصرا إرهابيا وتدمير 50 آلية عسكرية خلال عمليات استهداف ضد المليشيا فى مأرب وشبوة، وذلك عبر تنفيذ 49 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية فى شبوة، و27 عملية فى مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.