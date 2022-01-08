الصين: تطعيم أكثر من 1.21 مليار شخص ضد كورونا

أكدت السلطات الصينية تطعيم أكثر من 1.21 مليار شخص بشكل كامل ضد كورونا، وفقا للجنة الصحة الوطنية.
وأكد المتحدث باسم اللجنة مي فنج، أن ما يقرب من 2.89 مليار جرعة من لقاحات كورونا أُعطيت في البر الرئيسي الصينى حتى يوم أمس الجمعة.
ولفت المتحدث إلى أن متوسط حالات الإصابة اليومية كان يقارب 1.9 مليون إصابة جديدة على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن بكين تواجه ضغطا متزايدا جراء حالات الإصابة بكوفيد-19 الوافدة.
تابع المتحدث: "من الضروري أن نلتزم بنهج لتجنب حالات العدوى الوافدة ومنع عودة انتشار الجائحة محليا".
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