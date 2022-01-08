إيطاليا: التطعيم إجباري لمن تجاوزوا 50 عامًا

دخل حيز التنفيذ في إيطاليا اليوم السبت قانون يتعين بموجبه على الإيطاليين الذين تجاوزوا الخمسين عاما تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وتم إعطاء من لم يتلقوا التطعيم مهلة حتى نهاية الشهر الجاري. واعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، سوف يتم فرض غرامة بقيمة 100 يورو (113 دولارًا) على أي شخص لم يتلق التطعيم، أو الجرعة الثانية، أو الثالثة (المعززة)، رغم إتاحة الفرصة أمامه للتطعيم.
ويسري الإجراء حتى الخامس عشر من يونيو المقبل، ويطبق على جميع المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم خمسين عاما، بما في ذلك الأجانب.
وبداية من الخامس عشر من فبراير، سيتعين على الأشخاص من هذه الفئة العمرية تقديم ما يثبت تلقيهم التطعيم، أو التعافي من مرض كوفيد 19-، في مكان العمل، وإرغامهم على العمل عن بعد إذا لم يكن بوسعهم إثبات ذلك.
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 299.99 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و824084.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 836817 58301857
الهند 483178 35226386
البرازيل 619730 22395322
المملكة المتحدة 149744 14193228
فرنسا 124809 10921757
روسيا 663653 10618035
تركيا 82891 9702412
ألمانيا 113443 7372842
إيطاليا 138697 7083762
إسبانيا 89837 6922466.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27- العراق 24198 2096490
42- الأردن 12831 1076040
44- المغرب 14883 983629
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