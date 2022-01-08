نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF برقم الامتحاني لمعرفة معدلات القبول الموازي

نتائج القبول الموازي 2021/2022 نتابعها مع حضراتكم الان بعدما أن تزايدت معدلات البحث على جوجل بصورة وبشكل ملحوظة من أجل التعرف على تلك النتائج من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور من أجل الحصول على تلك النتائج اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني بعدما صرحت وزارة التربية والتعليم العالي على نشر نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الشعب اون لاين على نحو الالكتروني باستخدام شبكات الانترنت بعدما تم تفعيل إمكانيات الحصول على تلك النتائج على نحو نعرضه الآن أمام حضراتكم عبر موقعكم الاخباري الثقفي نيوز

نتائج القبول الموازي 2022

مؤخراً أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي على أن نتائج القبول الموازي أصبحت معلنة الآن على مستوى جميع المحافظات العراقية وذلك لمساعدة الطلاب السابق لهم التقديم على الالتحاق على الجامعات العراقية من الحصول على تلك النتائج الكترونياً، حيث فعلت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي إمكانيات الحصول على تلك النتائج الكترونياً من المنزل دون الحاجة لتواجد بالمكاتب التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأجل الحصول على تلك النتائج التي أصبحت إمكانيات الحصول عليها بمنتهى السهولة من المنزل فى جميع انحاء العراق على نحو نعرضه لكم الان بعدما تم الاعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة للالتحاق على الجامعات العراقية فى محيط جميع المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان اون لاين طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق من المنزل اون لاين ة على نحو خطوات جاءت بمنتهي السهولة على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على أيقونة عرض درجات الطلاب على ان تكون نتائج الطلاب معلنة امكانكم على شكل ملفات PDFكمان بامكانكم كذلك مشاركتنا عبر صندوق التعليقات التي بالاسفل بالبيانات التي جاءت لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم بالحال بالحصول عليها بشكل الكتروني كذلك