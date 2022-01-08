الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية وأهداف البرنامج وكيفية استخدام حاسبة الدعم

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية ، يرغب الكثير من المواطنين والعملاء معرفة طريقة استعلام عن الصندوق العقاري برقم البطاقة، وكيفية الاستعلام عن تسديد صندوق التنمية العقاري استعلام عن رقم الطلب، لذا ونظرا لحاجة الجميع فقررنا كتابة المقال لشرح الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الإسكان وطريقة استفسار عن تسديد صندوق التنمية العقاري برقم البطاقة الوطنية الخاصة بك، وقد تأسس البرنامج منذ القرن الماضي بمرسوم ملكي وذلك وفقا لعدة أهداف ورؤية مخصص لها البرنامج والمقر الرئيسي للصندوق يقع في مدينة الرياض ويمتلك أكثر من 40 فرع منتشر في أرجاء المملكة العربية السعودية.

أهداف البنك العقاري

تأسس صندوق التنمية العقارية وذلك وذلك بهدف أساسي وهو تمويل المستفيدين بالمملكة بالتمويلات المقدمة بهدف مساعدة الناس في الحصول على مسكن ملائم لهم ولذا يرغب الكثير في الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية وطرق استفسار عن التمويل العقاري عبر برنامج برنامج صندوق التمية العقاري العقاري، وأهداف البرنامج كالآتي:

أولا المساهمة والمشاركة ف تحقيق الخطط والأهداف السكنية طبقا لرؤية المملكة.

ثانيا تدعيم الاستثمار العقاري وذلك خلال شركة فاعلة سواء من القطاع العام أو الخاص.

ثالثا تقديم العروض على السكن المقدم من الوزارة بهدف تطوير السعودية.

رابعا الوصول بجودة الإسكان إلى الدقة والجودة المطلوبة من الناحية العملية.

خامسا التحول للمؤسسة كبرنامج خاص بوزارة الإسكان.

سادسا تطوير طرق البرنامج ونظام الإعمار بالمملكة بشكل عام.

سابعا تطوير منطقة العمل بشكل مستمر للوصول للكفاءة المطلوبة.

ثامنا تعزيز القدرة لصندوق التنمية العقارية الخاصة بالإقراض لخدمة أكبر عدد ممكن.

تاسعا زيادة نسبة التحصيل وذلك كخطة للحفاظ على رأس المال الخاص بالصندوق بالتعاون من النفاذ الوطني أو أبشر متاح أيضا الاستعلام عن المخالفات المرورية.

صندوق التنمية العقاري خدمة الاستعلام

يتساءل الكثير من عملاء الصندوق عن رابط الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري أو صندوق التمية العقاري برقم البطاقة وكيفية الاستعلام الشامل أو استعلام برقم البطاقة وللقيام بالعملية قم باتباع الآتي:

أولا بالدخول على الصندوق العقاري رابط الموقع الرسمي.

ثانيا بالضغط على الاستعلام الشامل.

ثالثا اختر منها نوع الاستفسار الذي ترغب به.

رابعا باختيار نوع الاستفسار وليكن استفسار عن تسديد الأقساط الخاصة بك.

خامسا بإدخال رقم البطاقة الخاصة بك وذلك للقيام بعملية الاستفسار عبر صندوق التنمية العقاري ويقوم الصندوق بتقديم خدمات تحديث بيانات المستفيد إلكترونيا أيضا.

حاسبة الدعم المقدم

بعد توضيح الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم البطاقة سنقوم بتوضيح حاسبة صندوق التنمية للمواطن أو الراغب بأن يكون عميلا للصندوق ومن أجل معرفة طريقة الاستخدام اتبع الآتي:

أولا بالدخول على صندوق التنمية العقاري.

ثانيا بالضغط على حاسبة الصندوق سيتم تحويلك لصفحة الحاسبة.

ثالثا بإدخال قيمة التمويل الذي ترغب به.

رابعا بإدخال مدة السداد التي ترغب بها بالسنوات.

خامسا بإدخال وكتابة الدخل الشهري الخاص بك.

سادسا بإدخال مدة السداد ولكن بالأشهر.

سابعا بالضغط على حساب ستظهر لك قيمة القسط الشهري المطلوب من قبلك.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل بيانات وتفاصيل تمويلات صندوق التنمية وطريقة استعلام عن قرض عبر خدمة حاسبة صندوق التنمية التي تم شرحها، ويمكن أيضا للمواطن أو العميل الخاص بالصندوق أن يقوم بعمل إخلاء طرف من صندوق التنمية عبر موقع صندوق التنمية العقارية وطباعة إخلاء الطرف من الصندوق إلكترونيا بعد سداد قروض صندوق التنمية العقارية، بهذا نكون قد غطينا كافة خدمات صندوق التنمية العقاري وطرق الاستعلام خلال الصندوق عن طريق رقم البطاقة، يمكن أيضا عبر الإنترنت فتح حساب بنك الراجحي عبر النفاذ الوطني.