قرض إضافي بدون فوائد ولا رسوم بأقل راتب مدعوم 60 ألف ريال للرجال والنساء

قرض إضافي بدون فوائد ولا رسوم بمبلغ 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية، متاح للأشخاص الذين قد سبق لهم الحصول على تمويل من التمويلات الاجتماعية المتوفرة لدى البنك وكلها مدعومة لجميع الفئات الأشد احتياجاً من المواطنين (سعوديين الجنسية) رجال ونساء ومتقاعدين على أن يتوفر لديهم الشروط حسب ما تم سداده في القرض القائم، تعد هذه ضمن الخدمات والمعونات المالية المقدمة من بنك التسليف للأسر والأفراد بالإضافة إلى تمويل المنشآت والمؤسسات، بهدف حل المشاكل المادية لمن يحتاج لذلك عن طريق منح قروض بنك التنمية المختص في مساعدة الفئات محدودي الدخل والنساء من الأرامل والمطلقات وربة المنزل أيضاً.

أولاً جميع قروض بنك التسليف مخصصة للمواطنين السعوديين فقط.

في حالة إن كان طلب قرض ثاني من البنك تمويل الزواج فهذا يتم في حالتين فقط إما وفاة الزوجة الأولى أو الطلاق قبل الدخول بها.

لابد تقديم كفيل أيضاً والوثائق التي تثبت أنك قادر على السداد.

في حالة إن كان طلب القرض التكميلي من أنواع التمويلات الأخرى غير الزواج لابد أن يكون القرض الأول مسدد جميع اقساطه.

أيضاً يكون الشخص مازال يحتاج إلى المال لكي يحصل على التمويل أي يتوفر فيه الشروط المالية المحددة من قبل البنك.

كما يشترط أن يكون السجل الائتماني سليم وجيد.

شروط طلب قرض إضافي بنك التسليف 1443شروط تمويل بنك التنمية

حدد بنك التنمية بعض المعايير المالية لكي يقدم المال للمواطنين والمواطنات، بحيث لا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 12.500 ريال على أن لا يتجاوز نصيب الفرد منهم عن 3000 ريال سعودي، العمر من 21 سنة حتى 70 سنة، سلامة السجل الائتماني .

الدخول عبر رابط بنك التنمية الاجتماعية .

عليك تعبئة البيانات الخاصة بنوع التمويل من التمويلات الاجتماعية المطلوب.

رفع المستندات والوثائق المطلوبة وهي (صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول – رقم الحساب البنكي – العنوان الوطني – رقم الهاتف الجوال المسجل في بوابة أبشر).

ثم حفظ الطلب.

كيفية التقديم على قرض إضافي بدون فوائد ولا رسوم

بعد الموافقة قوم بتحديد موعد مع البريد السعودي وتقديم الأوراق لإتمام صرف القرض.