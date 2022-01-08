رابط نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw

رابط نتائج الطلاب الكويت 2022 الفصل الدراسي الأول بالرقم المدني من أهم الروابط وأكثرها بحثاً على محرك البحث جوجل، حيث يبحث جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن معرفة نتائج الفصل الأول 2021 – 2022 لجميع المراحل، فقد تم عقد الاختبارات بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والمتبعة والتي أوصت بها وزارة الصحة، وذلك حرصاً من الوزارة على القائمين على الامتحانات من معلمين وإداريين وعمال وغير ذلك، وكذلك لضمان سلامة الطلاب والطالبات من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير، وبعد التأكد من أن جميع الطلاب والطالبات قد أخذوا جرعتي لقاح كورونا، ومع ذلك تمت الاختبارات في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة من لبس للكمامات والحرص على التباعد واستخدام الكحل المطهر وغير ذلك من الإجراءات.

رابط نتائج الطلاب الكويت2021 – 2022

ازداد البحث بصورة كبيرة عن معرفة نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول، وقد انتهت الوزارة من تصحيح الأوراق ومراجعتها ورصد الدرجات وتغذية أجهزة الحاسب بالنتائج، لذلك نتائج الطلاب الكويت 2021 الفصل الدراسي الأول متاحة الآن على موقع المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw، ويتم الاستعلام عن النتائج بالرقم المدني وتظهر النتائج تباعاً وذلك يرجع للمدارس وموعد رفعها للنتيجة، فهناك بعض المدارس قد رفعت النتيجة بالفعل.

موقع المربع الإلكتروني

هناك مدارس رفعت بالفعل النتائج ويستطيع الطالب بكل سهولة الدخول الآن ومعرفة النتيجة بالرقم المدني، فقد تم رف النتائج في عدد 8 مدارس حتى الآن في المنطقة التعليمية “حولي”، بينما منطقة التربية الخاصة التعليمية فقد رفعت النتيجة 4 مدارس حتى الآن، كما أن منطقة مبارك الكبير التعليمية 3 مدارس رفعت النتيجة حتى الآن.

رابط نتائج الفصل الدراسي الأول وطريقة استخراج النتيجة

يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً وذلك منعاً للتزاحم أمام المدارس ومنعاً لخطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير، لذلك يستطيع الطالب أو الطالبة وهو جالس مكانه بكل سهولة معرفة النتيجة، من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية الكويتية الإلكتروني.

اختيار أيقونة نتائج باقي المراحل التعليمية.

إدخال الرقم المدني بطريقة صحيحة في الخانة المخصصة له ثم النقر على أيقونة “بحث”.

وزارة التربية الكويتية

تحرص وزارة التعليم الكويتية كل الحرص على توفير الحماية الكاملة للطلاب والطالبات والكادر التعليمي. لذلك قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه ذلك. وقامت بإتاحة التعليم عن بعد من خلال منصات تعليمية مميزة تقدم المعلومة للطلاب بطريقة مشوقة وغير مملة. وذلك من خلال نخبة متميزة من المعلمين أصحاب الخبرة الكبيرة. وكانت وزارة التعليم الكويتية من أكثر الوزارات استخداماً للتكنولوجيا الحديثة. للتغلب على مشاكل غلق المدارس بسبب فيروس كورونا.