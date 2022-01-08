أخبار اليمن : القوات المسلحة توثق: نقل أسلحة عبر السفينة الإماراتية

القوات المسلحة توثق: نقل أسلحة عبر السفينة الإماراتية
وزعت القوات المسلحة اليمنية، صوراً ووثائق تكشف عن عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية عبر سفينة الشحن العسكرية الإماراتية "روابي" خلال الفترة الماضية.
وأظهرت الصور نقل تحالف العدوان لآليات ومدرعات عسكرية متنوعة عبر السفينة "روابي" بتاريخ 4 نوفمبر 2021م.
كما كشفت الصور عن نقل تحالف العدوان لأسلحة وزوارق حربية على متن السفينة "روابي" عبر المياه الإقليمية بتاريخ 21 نوفمبر 2021.
وعرضت القوات المسلحة، وثائق تضمنت خريطة لأماكن الشحنة العسكرية بتاريخ 21 نوفمبر 2021 في سفينة "روابي" الإماراتية وتقريراً عن وصولها إلى سقطرى ومغادرتها بتاريخ 21 و 22 نوفمبر من العام المنصرم.
كما أظهرت الصور تفاصيل شحنة عسكرية للعدوان في سفينة "روابي" الإماراتية بتاريخ الخامس من ديسمبر 2021، وتاريخ 28 ديسمبر الماضي.
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