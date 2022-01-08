أخبار اليمن : رصد 138 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 138 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 138 خرقاً جديداً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت، استحداث تحصينات قتالية، وسبع غارات لطيران استطلاع مسلح وتحليق طائرتين حربيتين و20 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأشارت المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 27 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 51 قذيفة و79 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.