مزيج "أوميكرون ودلتا".. اكتشاف متحور جديد لكورونا في قبرص

أعلن وزير الصحة القبرصي، ميشاليس هادجيبانتيلاس، السبت، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا، من قبل علماء قبارصة، يحتوي على مزيج من سلالتي "دلتا" و"أوميكرون"، ويطلق عليها "دلتاكرون".

وقال الدكتور ليونتيوس كوستريكيس، الذي يقود فريق العلماء العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئي بجامعة قبرص، إنه تم تحديد سلالة جديدة لفيروس كورونا في قبرص، وفق ما ذكر موقع "سايبرس ميل".

وأوضح لوسائل إعلام محلية،أن المتحور الجديد "دلتاكرون"، يشترك في الخلفية الجينية مع متحور "دلتا"، جنبا إلى جنب مع بعض طفرات "أوميكرون".

وقال: "وجدنا عددا كبيرا من الطفرات الموجودة سابقا فقط في حالات أوميكرون، والتي تختلف عن المتحورات الأخرى، حيث تحتوي على 30 طفرة"، لافتا إلى أنه "تم تحديد 10 من هذه الطفرات في العينات المأخوذة في قبرص".

وأضاف أنه العثور على هذا المتحور الجيد في عينات من 25 شخصا في قبرص، 11 منهم أدخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا.

وكان تواتر الطفرات أعلى بين أولئك الموجودين في المستشفى، مما قد يعني أن هناك علاقة بين "دلتاكرون" ودخول المستفيات.

وقال كوستريكيس إنه "لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان دلتاكرون اشد قوة من دلتا وأوميكرون". ونوه وزير الصحة القبرصي إلى أنه "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي في الأسبوع المقبل".