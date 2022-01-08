رومانيا تفرض إجراءات وبائية أكثر صرامة مع زيادة إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - فرضت رومانيا تدابير وبائية أكثر صرامة وسط ارتفاع حالات كورونا التى تقول السلطات، إنها قد تضغط بقوة على النظام الصحى فى البلاد، ونقلت صحيفة ذا رومانيا جورنال المحلية عن وزارة الصحة القول إن الإجراءات الجديدة تشمل ارتداء الأقنعة بشكل إلزامى بغرامات تصل إلى 500 يورو.





ويمكن أن تظل البارات والمطاعم مفتوحة حتى الساعة 10 مساءً لكنها تعمل بسعة 50% أو 30% اعتمادًا على معدل الإصابة فى المنطقة، وينطبق الأمر نفسه على الأحداث الرياضية والصالات الرياضية ودور السينما، بعدما ارتفع عدد الإصابات فى رومانيا من أقل من 1000 حالة جديدة فى الشهر الماضى، إلى حوالى ستة الآف حالة فى الأسبوع الماضى، وهو أعلى رقم منذ أوائل نوفمبر الماضى عندما انخفضت الحالات بعد الموجة الرابعة الشرسة. وكان وزير الصحة ألكسندرو رافيلا قد ذكر أمس أن رومانيا "بالفعل فى الموجة الخامسة من الوباء"، ومن المتوقع أن يصبح أوميكرون سلالة الفيروس المهيمنة.

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