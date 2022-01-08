العاهل الأردنى يبحث مع وزيرة الدفاع الألمانية تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم السبت، مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، التى تزور المملكة حاليا، سبل تطوير التعاون بين الأردن وألمانيا فى المجالات الدفاعية.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الملك عبدالله الثانى استقبل لامبرخت، وتطرق اللقاء إلى "آخر التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق بين البلدين فى جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولى". وتقوم وزيرة الدفاع الألمانية بزيارة إلى الأردن؛ هى الأولى للمملكة منذ توليها مسؤولياتها الشهر الماضى.

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