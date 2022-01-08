إصابة ولية العهد السويدية بكورونا للمرة الثانية

بعد أن ثبتت يوم الاثنين الماضي، إصابة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف 75 عامًا، والملكة سيلفيا 78 عاما، بكوفيد-19، أعلن القصر الملكي السويدي أن ولية العهد الأميرة فيكتوريا، التي كانت قد أصيبت بكورونا في مارس 2021، ثبتت إصابتها بالفيروس مرة جديدة اليوم السبت. وقال القصر في بيان إن "ولية العهد الملقحة بشكل كامل تعاني أعراض إنفلونزا، ولكنها في حالة جيدة"، مشددا على أنها وعائلتها في الحجر الصحي في المنزل.

وفي مارس 2021، أُصيب أيضا زوجها الأمير دانيال بالفيروس من دون أن تعلن السبت إصابته للمرة الثانية. وبحسب الهيئة الصحية الوطنية، سُجلت 23877 إصابة جديدة بكوفيد - 19 في السويد في 5 يناير، أي أكثر من ضعف الإصابات التي سُجلت في ديسمبر 2020 خلال ذروة انتشار الوباء. وسجلت السويد حتى الجمعة 1416650 إصابة بفيروس كورونا، بينها 15377 وفاة.

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