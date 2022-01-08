بريطانيا تسجل 146 ألفا و390 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة، السبت، 146 ألفاً و390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه جرى تسجيل 313 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.

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