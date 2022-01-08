طريقة إصدار صك بدل مفقود أو تالف من وزارة العدل السعودية

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الفائتة عن كيفية إصدار صك بدل مفقود أو تالف من وزارة العدل السعودية، حيث قامت وزارة العدل السعودية للمواطنين إمكانية استخراج الصك الذي تريده إلكترونيا عبر خدمة الإنترنت دون الحاجة إلى اللجوء إلى مكاتب استخراج الصكوك.

استخراج صك بدل مفقود

يجب الدخول إلى موقع ناجز حيث أنها تعتبر بوابه إلكترونية تمكنك من استخراج أي مستند تريده.

قم باختيار بوابة ناجز الخدمات الإلكترونية.

ومنها قم باختيار نوع هوية الشخص سواء كان مواطن سعودي أو شخص مقيم.

سيطلب منك إدخال رقم الهوية وإدخال كلمة المرور المسجلة على البوابة الإلكترونية.

قم باختيار خدمة استخراج مستند ما أو صك.

ومنها ستظهر لك نافذه أخري تحتوي فيها على تعهد يجب الموافقة عليه فقم بالموافقة على ذلك التعهد.

قم باختيار نوع الصك الذي تريده سواء كان صك مفقود أو بدل تالف.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالصك الذي تريد استخراجه.

ستجد أمامك نافذة تحتوي على جميع البيانات الخاصة بالصك الذي تريده.

وستجد أمامك أن الصك تم بنجاح وسيكتب لك رسالة بالموعد الذي يجب عليك فيه إن تتوجه إلى وزارة العدل من اجل استلام الصك.

ما المطلوب من أجل استخراج صك مفقود أو بدل تالف

يجب على من تقدم لإصدار الصك أن يكون هو مالك الصك أو من ينوب عنه، وألا يكون قد سبق وتقدم لإصدار صك آخر من قبل، يجب أن يقوم المتقدم بقراءة ومراجعة الطلب خلال خمسة أيام عمل وإلا سيتم إلغاء الطلب، ومتابعة إجراءات استخراج صك إلكتروني من الدليل الإرشادي لوزارة العدل.

قم بفتح بوابة إنجاز الإلكترونية.

قم بفتح نافذة النفاذ الوطني.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية ومنها انتقل إلى العقارات.

قم باختيار خدمة تحديث الصكوك.

قم بقراءة شروط الخدمة التي تسمي تحديث الصكوك جيدا.

قم بالموافقة على الشروط التي تم وضعها من أجل تحديث الصك.

قم بالضغط على اختيار طلب جديد.

قم بملء بيانات الصك الخاصة دون أخطاء.

قم بإرسال صوره الصك من الإمام ومن الخلف ثم الضغط علي حفظ.

قم بتسجيل رقم هاتفك من اجل استلام الإشعارات.

وسيتم إرسال لك رسالة تحتوي على أي جديد يخص الصكوك.

طريقة تحديث الصكوك إلكترونيا