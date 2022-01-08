موعد مباراة المغرب وغانا 2022/01/10 وبديل لاعب برشلونة المتمرد وتردد القناة المغربية الناقة للقاء

تنتظر جماهير أسود الأطلسي موعد مباراة المغرب وغانا، والمقرر لها أن تلعب يوم الإثنين القادم الموافق 2022/01/10، على ملعب “أحمدو أهيدجو” في الكاميرون، ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في البطولة، والمعروف أن المغرب تلعب ضمن المجموع الثالثة التي تضم معها كلاً من غانا، والجابون، وجزر القمر، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم موعد اللقاء والقنوات المجانية الناقلة للمباراة، وأخر أخبار المنتخب الوطني المغربي قبل أنطلاق المباريات فتابعونا.

16.00 : الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت المغرب، الجزائر، تونس.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لبنان، فلسطين، سوريا، العراق.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

موعد مباراة المغرب وغاناأستعدادات المغرب لبطولة كأس الأمم

أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي عن أتمام أستعداداته للمباراة الافتتاحية ضد المنتخب الغاني الذي خاض لقاء ودي أمام الجزائر وهزم بثلاثية نظيفة، وكان لاعب برشلونة الإسباني عبد الصمد الزلزولي قد رفض تلبية دعوة المنتخب المغربي ورفض الحضور لينظم للمنتخب الوطني مما أثار غضب الجماهير المغربية، وأعلن المدير الفني المغربي وحيد خليلهودزيتش أستدعاء اللاعب طارق التسودالي لاعب فريق غنت البلجيكي بديلاً له.

المغرب * غانا 16.00 بالتوقيت العالمي 2022/01/10 المغرب * جزر القمر 16.00 بالتوقيت العالمي 2022/01/15 المغرب * الجابون 19.00 بالتوقيت العالمي 2022/01/18 القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وغانا القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وغانا تنقل جميع مباريات البطولة حصرياً عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، ومباراة المغرب ضد غانا، سوف تذاع عبر القناة bein sports hd 1، ويعلق على المباراة المعلق المغربي جواد بدة، وأعلن التلفزيون الوطني المغربي أنه توصل لاتفاق مع قنوات بي إن المالك الحصري للمباريات، على نقل مباريات المغرب عبر القنوات الأرضية خدماً للجمهور داخل المغرب. بطاقة مباراة المغرب وغانا المباراة المغرب * غانا البطولة المباراة الأولى في دور المجموعات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون الموعد والتوقيت الإثنين الموافق 2022/01/11 الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش، 17.00 بتوقيت المغرب. الملعب ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون القنوات الناقلة قنوات التلفزيون المغربي التردد الأرضي، قنوات بي إن القطرية بطاقة مباراة المغرب وغانا

موعد مباريات المغرب في دور المجموعات