بأقل راتب 2000 بلا كفيل أحصل على 50000 بالتقسيط

التمويل الشخصي الفوري وأيضاً اونلاين من أهم الموضوعات التي يبحث عنها العملاء بمختلف القطاعات بالسعودية حيث يبحثون عن أسرع التمويلات وأيضاً بأقل الشروط فهناك العديد من القروض التمويلية الميسرة وأيضاً المتنوعة بالمملكة العربية السعودية ولكن سوف نتحدث اليوم عن أسرع التمويلات الشخصية وكذلك بأقل راتب شهري بالمملكة العربية السعودية وكذلك طريقة الحصول على التمويل.

بأقل راتب 2000 بلا كفيل مع تمويل شركة إمكان

توفر إمكان للتمويل بالسعودية أسرع تمويل شخصي يمكن الحصول عليه اونلاين وأيضاً متاح لمختلف القطاعات فلا يشترط جهة عمل محدد وقد صمم هذا التمويل بمزايا من أهمها ما يلي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة إمكان بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة إمكان بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة إمكان بأنه يوفر مبلغ تمويل ربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج أيضاً تمويل شركة إمكان لتحويل الراتب الشهري للعميل عند طلب التمويل.

كذلك يتميز تمويل إمكان بأنه لا يشترط جهة عمل.

يتميز أيضاً تمويل شركة إمكان بأنه يمكن الحصول على التمويل اونلاين.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل

التمويل الشخصي الفوري لدى شركة إمكان بالسعودية لا يشترط لوجود كفيل وأيضاً لا يشترط تحويل الراتب وبه العديد من المزايا التي ذكرناها سابقاً ولكن وضعت شركة إمكان للتمويل مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها وهي

يشترط أن يكون طالب التمويل الشخصي لدى إمكان سعودي الجنسية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي لعملاء مصرف الراجحي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

في حالة أيضاً أن يكون المتقدم ليس من عملاء مصرف الراجحي يشترط أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 25 عام كحد أدنى عند طلب التمويل.

كذلك 60 عام هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم بطلب تمويل شركة إمكان للتمويل.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل

تمويل شركة إمكان لا يحتاج إلى أى وقت أو جهد للحصول عليه فيمكن طلب التمويل اونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل ثم طلب التمويل وإدخال البيانات المطلوبة ويحصل كذلك العميل على الموافقة الفورية والسريعة بعد توافر الشروط.