الشروط والفئات التي تستحق دعم ريف وقيمة الدعم الشهري reef.gov.sa المستحق للمستفيدين لذين تنطبق عليهم شروط الحصول على دعم برنامج ريف 1443 والذي اصبح محط اهتمام المواطن السعودي الذي يمتهن الزراعة وكذلك الأسر المنتجة وأصحاب الحرف الزراعية الذين تدعمهم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من خلال صرف دعم مالي فى برنامج ريف للنهوض بالزراعة وممتهنيها فى المملكة حتى يصبحوا شريك فى النهضة الاقتصادية للسعودية من خلال برنامج الزراعة فى رؤية المملكة 2030.

يتم تقديم دعم ريف للفئات المستحقة والتي يجب أن تتجاوز أعمارهم 21 عاماً.

كذلك المواطنين الغير عاملين فى القطاع العام أو القطاع الخاص ويحملون الجنسية السعودية.

أيضاً فئات المواطنين الذين لا تتجاوز مجاميع دخلهم الشهري عن 6000 الآف ريال.

ثم الأشخاص الذين يعملون فى المزارع أو أصحاب مشاريه تربية الماشية.

أيضاً الذين يعملون فى صيد الأسماك.

وكذلك الفئات التي تعمل فى برامج الأسر المنتجة والقطاعات التالية: الأسر الريفية المنتجة. أصحاب المحاصيل المطرية. العاملين فى الفواكه الاستوائية. ومنتجي العسل والبن والورد.



الفئات المستفيدة من دعم ريفشروط دعم ريف 1443