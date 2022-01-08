لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني

ننشر نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني لحظة بلحظة على مدار المباراة التي تجمع نادي برشلونة الإسباني ونظيره غرناطة، اليوم السبت الموافق 8 يناير الجاري لعام 2022, وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإسباني 2021_2022, وذلك علي أرض ملعب ستاد نويفو لويس كارمينيس.

نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم

ونتابع معكم نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني لحظة بلحظة على مدار المباراة.

ويتصدر نادي برشلونة المركز الخامس برصيد نقاط 31, بعد تحقيقه الفوز علي نظيره أوساسونا في الجولة السابقة ، ويأتي فريق برشلونة خلف فريق أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الرابع برصيد نقاط 32

هناك فارق نقطة واحدة بين الفريقين.

يتصدر نادي غرناطة المركز الثالث عشر برصيد نقاط 23 , وحقق فريق غرناطة الفوز في ستة مبارايات متتالية خلال لقاءاته الماضية

وقد تلقي فريق غرناطة الخسارة امام فريق ريال مدريد بأربعة أهداف في المباراة التي جمعتهما نوفمبر الماضي 2021.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم

تنقل المباراة مجموعة قنوات بي إن سبورت ، المالكة الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويتم نقل مباراة برشلونة وغرناطة اليوم تحديدا عبر قناة بي ان سبورت HD3

معلق مباراة فريق برشلونة ضد نظيره غرناطة اليوم

تنطلق مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق غرناطة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وسوف يقوم بالتعليق علي المباراة كابتن عصام الشوالي .

الجدير بالذكر: ان الدوري الإسباني هو بطولة رسمية تم تأسيسها عام 1929 , وتتنافس فيه جميع الأندية الإسبانية للحصول علي الفوز بلقب الدوري الإسباني ، وتتكون مباريات الدوري الإسباني من 38 مباراة.

كويني

خورخي مولينا

لويس سواريز

ماكسيم جونالونس

داروين ماتشيس

راؤول تورينتي

أنتونيو بويرتاس

ويس ماكسيميانو

كارلوس نيفا

جيرمان سانشيز

لويس ميلا

عثمان ديمبيلي

سيرجيو بوسكيتس

أندريه تير شتيجن

فيران جوتجلا

لوك دي يونج

جوردي ألبا

نيكولاس جونزاليس

جيرارد بيكيه

داني ألفيس

إريك جارسيا

فرينكي دي يونج.

تشكيل نادي غرناطة ضد برشلونة اليومتشكيل برشلونة ضد غرناطة