التسجيل فى دعم ريف بالخطوات ورابط استعلام موعد صرف دعم ريف 2022

التسجيل فى دعم ريف بالخطوات ورابط الاستعلام عن موعد صرف دعم ريف 2022 ومعرفة موعد إيداع الدعم برقم الهوية لمستفيدي دعم ريف من الفئات المستحقة فى برنامج ريف 1443 والتي يسعى الكثير من الشباب والأسر السعودية للحصول على دعم برنامج ريف من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حيث حقق برنامج ريف نجاح منقطع النظير فى دعم المزارعين فلا تنمية مواردهم المالية والمساهمة فى الاقتصاد عن طريق دعم الحرف الصغيرة ودعم مشاريع المزارعين فى السعودية ويتم صرف الدعم عن طرق التسجيل فى برنامج ريف للأسر المنتجة والمزارعين وحتى هناك دعم ريف للنساء.

تسجيل الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية.

ثم إدخال بيانات التسجيل فى الحساب بعد إدخال البيانات التالية:

( رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – كتابة كلمة مرور وإعادة كتابتها مره ثانية للتأكيد – إدخال رقم الجوال الشخصي وإعادة كتابته للتأكيد).

وبعد ذلك يتم الضغط على خيار الموافقة والإقرار بصحة البيانات التي تم كتابتها أثناء التسجيل.

ثم يتم إعادة تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات التالية ” رقم الهوية – كلمة المرور – رمز التحقق المرئي”.

والضغط على تسجيل الدخول للتعامل وتقديم طلب دعم ريف 2022.

وبعد ذلك يتم تحديد البرنامج المراد الحصول على دعمه.

ثم النقر على خيار تقديم.

واستكمال إدخال بيانات الحصول على دعم ريف وهي: البيانات الشخصية. ثم بيانات المشروع والمهنة. كذلك يجب تقديم دراسة جدوي المشروع. وأيضاً يجب تقديم تحليل مالي واقتصادي للنشاط.

وبعد ذلك يتم رفع المستندات المطلوبة على منصة ريف.

وأخيراً يتم تقديم الطلب وانتظار دراسته والرد والموافقة على الحصول على الدعم الريفي 2022.

شروط تقديم طلب دعم ريف 2022 كيفية التسجيل فى دعم ريف 2022رابط الاستعلام عن موعد نزول دعم ريف وخطوات استعلام عن الدعم من ريف

بعد الاطلاع علي شروط الحصول على الدعم واستكمال خطوات التقديم في ريف 2022 والرد علي الطلب بعد دراسته والموافقة عليه من قبل برنامج ريف لدعم المزارعين يمكن الاستعلام عن موعد صرف دعم ريف عن طريق: