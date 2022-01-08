تطبيق واتساب يطور ميزة جديدة مذهلة ستحظى بشعبية رائعة بين مستخدمي هواتف أيفون

يعمل حالياً فريق تطبيق واتساب WhatsApp على تطوير ميزة جديدة رائعة سوف تحظى بشعبية كبيرة من جميع مستخدمي هواتف أيفون، حيث تتعلق تلك الميزة الجديدة بالإشعارات وطريقة ظهورها على جميع هواتف أيفون، ويحرص التطبيق خلال هذه الفترة على إطلاق العديد من الميزات الجديدة مع بداية العام العام الميلادي الجديد 2022، وذلك من أجل جذب الكثير من العملاء الجديد للتطبيق، وخاصة في ظل منافسة قوية وكبيرة بين العديد من تطبيقات الدردشة في العالم، في محاولة جادة من التطبيق لطرح العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين خلال الفترة القادمة.

تطبيق واتساب يطور ميزة جديدة

ومن جانبه أوضح موقع “imore” ان تطبيق الدردشة الفوري يحظى بشعبية كبيرة في العديد من دول العالم، وانه قد تم إعداده لإضافة ميزة جديدة للتطبيق على جميع الجهزة التي تعمل بنظام لتشغيل iOS وهى هواتف أيفون، ووفقاً للتقرير الصادر من WABetaInfo المتخصص حالياً في رصد ميزات التطبيق الجديدة، أن المستخدمين لأحدث اصدار تجريبي TestFlight وiOS 15 أو أحدث، قد حصلوا على ميزة جديدة تتيح لهم رؤية صورة الملف الشخصي لمالك الحساب، والتي تظهر ضمن خيار الإشعارات في الرسائل الواردة.

وعلى الرغم من ان ميزة صورة الملف الخصي للرسائل الواردة تظهر على تطبيق واتساب جديدة، إلا انها تظهر على بعض التطبيقات المنافسة، وأظهرت لقطة شاشة شاركها WABetaInfo، أو واتس آب يُضيف دعماً جديداً لتضمين صورة الملف الشخصي في الإشعارات، وذلك عندما تتلقى رسائل جديدة لبعض مبري الميزة الجديدة من الإصدارات التجريبية على التشغيل iOS 15 نظرًا لأنها تستخدم iOS 15 APIs.

تتيح الميزة الجديدة عرض الإشعارات الجديدة لمستخدمي التطبيق على هواتف أيفون، ورؤية صور صغيرة لمرسل تلك الإشعارات أو الرسائل التي تصل إليهم، وذلك عندما يتلقى المستقبل رسالة جديدة فردية أو جماعية على التطبيق، حيث يتم تجريب تلك الميزة بين عدد من المستخدمين من أجل طرحها للجميع خلال الفترة القادمة، وسوف تحظى تلك الميزة بشعبية كبيرة في العام الجديد 2022، حيث أنها تكشف للمستقبل من خلال الإشعار للرسالة عن مرسل تلك الرسالة له، وبناء على ذلك يكون رد فعل المستقبل للدخول عليها وقراءتها.