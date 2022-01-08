منصة دعم ريف reef.gov.sa للتسجيل في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة

منصة دعم ريف ، شروط دعم ريف للعاطلين والنساء وطريقة التسجيل في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة من أهم القضايا التي تشغل بال المواطنين في السعودية. ودعم ريف هو برنامج أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة وفق شروط لكل المواطنين السعوديين الراغبين في إنشاء مشاريع تخصّ قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية. كما أنه موجّه أيضا لكل الأفراد الذين لديهم مشاريع في مجال تربية المواشي أو زراعة المحاصيل الغذائية. وهم يهدفون إلى تكبير هذه المشاريع الزراعية من خلال الحصول على إعانة مادية من طرف حكومة المملكة. ويمكن للراغبين في الاستفادة من الإعانة المالية أن يقوموا بالتقديم في منصة دعم ريف الإلكترونية التي وضعتها السعودية لكافة المواطنين. وسنتناول في مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري عن التفاصيل المتعلقة ببرنامج الدعم الريفي ، تابعوا معنا.

منصة دعم ريف

تعتبر منصة دعم ريف بوابة إلكترونية خاصة بالبرنامج الحكومي المخصص لدعم المزارعين والأسر الريفية المنتجة. وهو يتم بموجب نتائج الأهلية الخاصة بدعم المستفيدين من الأسر المنتجة كل شهر بنسبة تقدر 10% من رأس المال الذي تم تسجيله في بيانات طلب المتقدم. على أن لا يزيد إجمالي الدعم للشخص المستفيد قيمة رأس المال للمشروع. والحد الأقصى المحتسب هو 54,000 ريال في العام.

علاوة على ذلك، فقد وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة دعم ريف لمواطني المملكة بغية إعانتهم على إنشاء المشروعات الزراعية. وكذلك لمن لديهم مشروعات زراعية يريدون تطويرها، إذ تحرص الحكومة السعودية على القضاء على البطالة من خلال إنشاء مشروعات. وكذلك زيادة نسبة المحاصيل الزراعية كل عام، وتنشيط مناحل العسل ومزارع تربية الدواجن والماشية فى السعودية.

يمكن للمستخدمين الاستعلام عن دعم ريف من خلال المنصة الإلكترونية للدعم الريفي، وهذا عبر الدخول لموقع للمنصة من الانترنت، ثم يقوم بتسجيل دخول دعم ريف إلى حسابه الشخصي بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر. يذهب إلى خيار الخدمات الإلكترونية ويعين منها خدمة استعلام عن الدعم الريفي. يكتب رقم هويته ورقم التحقق البشري، وفي الأخير ينقر على زر الاستعلام لتظهر بيانات الدعم الريفي.

شروط الدعم الريفي

لا بد أن يعلم كل من يستعلم عن منصة دعم ريف بأنه هناك شروط معينة للقبول تمكن كل المواطنين من الاستفادة من الدعم المقدم من طرف حكومة المملكة، أول هذه الشروط الضرورية التي لا يمكن أن يتم صرف راتب الدعم للمواطن من دون توفرها، هي أن يكون المواطن حاملا للجنسية السعودية، وكذلك يجب أن يكون له بطاقة تنقل سارية المفعول داخل أراضي المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعمل المتقدم في أحد المهن الزراعية المحددة من طرف برنامج دعم ريف، كما يلزم أن يكون مقيما في المنطقة الإدارية المشمولة بالدعم، وأن لا يزاول عملا في أي من القطاعين لدى الحكومة، وتكون قيمة دخله الشهري أقل من 6000 ريال سعودي، وألا يكون عدد برامج الدعم المالي المستفاد منها من حكومة المملكة العربية السعودية، أكثر من ثلاث برامج.

كما يجب ألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المقدمة بشكل مباشر عن 54.000 ريال في السنة لكل البرامج، وأن يقدم الإثباتات اللازمة على مزاولته للمهنة، ويتقيد بكل الشروط الصحية والفنية الضرورية المعتمدة من برنامج دعم ريف، ويكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في منصة دعم ريف الإلكترونية، وأن يتمّ كل بياناته في المنصة ثم يقوم برفع الطلب الخاص به في منصة الدعم الريفي.

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف

يمكن لكل المواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة أن يقوموا بالتقديم للاستفادة من البرنامج أن يسجلوا في منصة دعم ريف، والتي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والطريقة الإلكترونية المستحدثة من شأنها أن تسهل الأمور على الكثير من المستخدمين خصوصا في غمرة انتشار وباء كورونا، وعلي كل المتقدمين اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

الولوج إلى البوابة الالكترونية دعم ريف. يختار من الصفحة الرئيسية التسجيل في الدعم الريفي. يقوم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص به في الخانة المحددة. يدرج كل البيانات الشخصية الخاصة به، ثم يدرج بيانات المشروع الزراعي الذي يعمل عليه. يرفع أوراقه ومستنداته المطلوبة على هيئة pdf. في الأخير ينقر على زر التسجيل في منصة ريف، وبهذا يكون قد استكمل عملية التسجيل رسميا.

أهداف برنامج دعم ريف

سنوضح لكل من يستعلم عن منصة دعم ريف أهم الأهداف التي يطمح ‘لها البرنامج، تحسين أوضاع القطاع الزراعي الريفي، وتحسين المستوى المعيشي للمزارعين الصغار لتنشيط وتشجيع الإنتاجية، إذ أنّ المنصة الإلكترونية تتلقى الكثير من طلبات المتقدمين من بينهم مربي النحل، ومنتجي البن، والمحاصيل البعلية والفاكهة، وكل هؤلاء يرغبون في تنمية وتطوير مشاريعهم، وسيصرف لهم الدعم بعد مراجعة الطلبات.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

حين يقدم المستفيد طلبه على البوابة الالكتروني دعم ريف عليه أن ينتظر لفترة حتى يتم دراسة ملفه من طرف المعنيين القائمين على البرنامج. وتبلغ هذه المدة حوالي ستين يوما يتم فيها التحقق من مدى أهليته لنيل الاستحقاق للدعم الريفي. وبعدها تتم عملية صرف الدعم. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه هناك مشروعات تستغرق وقت أطول في المراجعة بسبب كبر حجم المشروع. ولا بد أن نشير إلى أن صرف برنامج ريف يكون في 5 من كل شهر ميلادي.

إلى هنا نصل إلى خاتمة مقالنا الذي تحدثنا فيه عن موضوع يهم آلاف المواطنين السعوديين الذين يزاولون الأنشطة الزراعية، وهي منصة دعم ريف، إذ يمكنهم أن يدخلوا إليها ويقوموا بالتسجيل من خلالها للاستفادة من البرنامج الذي وضعته وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية لكل ساكن في الريف يرغب في تنمية وتطوير مشروعه الزراعي.