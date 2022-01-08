الأردن يعزي مصر بضحايا حادث أسفر عن وفيات وجرحى

دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا الحادث الذي وقع على طريق “السويس-طور سيناء”، صباح السبت، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والجرحى.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعبّر عن أصدق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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