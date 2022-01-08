مقتل 140 شخصا بهجوم مسلح بنيجيريا
تحدثت التقارير الواردة من نيجيريا عن مقتل 140 شخصاً على يد مسلحين معروفين بانهم "قطاع طرق" في عدة عمليات شمال غرب البلاد خلال هذا الأسبوع، فيما لم تؤكد السلطات وقوعها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أهالي في ولاية زمفارا قولهم "لقد دفنا 143 شخصاً قتلوا على أيدي قطاع الطرق في الهجمات".
واوضحت المصادر ان مئات المسلحين هاجموا على متن دراجات نارية 10 قرى في منطقتي أنكا وبوكويم يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وأطلقوا النار على الأهالي ونهبوا وأحرقوا منازل.
ولم يصدر عن المسؤولين النيجيريين وأجهزة الأمن بعد أي تعليقات بشأن هذه الهجمات وضحاياها.
وتنشط عصابات إجرامية في وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات، لكن أعمال العنف باتت أكثر انتشاراً.
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