إصابة أميرة سويدية بفيروس كورونا
أعلن القصر الملكي في السويد إصابة الأميرة فيكتوريا بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان صادر عن القصر الملكي أن الأميرة التي تلقت تطعيماً كاملاً من ثلاث جرعات وخضعت للعزل الذاتي مع الملك والملكة عقب إصابتهما بالفيروس ظهرت عليها أعراض طفيفة وتعاني من أعراض الإصابة بنزلة برد.
وكان القصر الملكي في السويد أعلن في الرابع من الشهر الحالي إصابة الملك كارل غوستاف والملكة سيلفيا بفيروس كورونا.
ويتعرض القطاع الصحي في البلاد لضغط متجدد جراء موجة رابعة من الإصابات بالفيروس.
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