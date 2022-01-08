إياد نصار يتحدث عن "نظرية المؤامرة" مع الكاهن

يعيش الفنان الأردني إياد نصار حالة من النشاط الفني، ما بين الدراما والسينما، حيث يخوض السباق الرمضاني المقبل 2022، بمسلسل "لام شمسية"، مع النجمة المصرية منى زكي.

وقال إياد نصار خلال تصريحات لموقع "دوت الخليج": "سعيد جدا بتجربتي مع الفنانة منى زكي في مسلسل لام شمسية، حيث أجسد شخصية زوجها"، مضيفا أن العمل يقع في إطار اجتماعي، ويناقش قضايا مهمة في المجتمع.

ومسلسل "لام شمسية" من بطولة كوكبة كبيرة من النجوم، من بينهم إسعاد يونس، وأحمد رزق، وعلي قاسم، وأسماء جلال"، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

المنصات الإلكترونية

وعن تجربته على المنصات الإلكترونية، أشار نصار إلى سعادته بمسلسل "قانون العمل"، الذي انتهي من تصويره حاليا ومقرر عرضه على إحدى تلك المنصات، موضحا أن "أي عمل فني إذا كان مهما ويناقش قضية مهمة، سيجذب المشاهد سواء عرض على منصة إلكترونية أو على شاشة التلفاز".

ويظهر نصار فى أحداث مسلسل "قانون العمل" بشخصية "فلاح"، إذ يناقش العمل حقوق العمال وحكاياتهم، ويشاركه البطولة إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور.

"نظرية المؤامرة"

وأشار الفنان الأردني، إلى أن فيلم "الكاهن" الذي يعرض له حاليا بدور العرض السينمائية، يناقش نظرية المؤامرة، حيث تحرك مجموعة سرية العالم.

وقال: "الفيلم يسعى إلى مناقشة هذه النظرية، لأنها موجودة في حياتنا. فكرة العمل جديدة من نوعها ولم تناقش في السينما من قبل. التجربة بها تشويق وإثارة وألغاز كثيرة".

وتابع: "أجسد خلال أحداث العمل شخصية إنسان لديه أزمة، لكنها لا تصل إلى حد الاضطراب النفسي، وتركيبة هذه الشخصية تعتمد على حكاية العمل".

التنوع

ويتميز فيلم "الكاهن" بتنوع أجيال الفنانين المشاركين فيه، والتي تشمل حسين فهمي، وجمال سليمان، ودرة، وفتحي عبد الوهاب، ومحمود حميدة.

وقال نصار: "وجود مجموعة كبيرة من النجوم في عمل واحد مسؤولية كبيرة على الفنان، حيث يسعى كل فرد إلى بذل قصارى جهده لتظهر الشخصية التي يقدمها بشكلها المطلوب، حتي لا يضيع جهد الآخرين".

وختم نصار حديثه مع موقع "دوت الخليج"، قائلا إن هذا العمل "فرصة كبيرة لأي ممثل، لأن كل فرد يتعلم من الآخر خلال كواليس الفيلم، بشأن كيفية التحضير للشخصية وقراءة النص، وطريقته في التعامل ضمن أجواء التصوير".