لاتفيا تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا حتى نهاية الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء ليتل اللاتفية أن وزارة الصحة حثت البالغين بشكل عام والذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بشكل خاص، على الحصول على جرعة ثالثة أو جرعة معززة فى أقرب وقت ممكن، بينما تنتهى صلاحية شهادات التطعيم الآن بعد تسعة أشهر من آخر جرعة مع معظم منتجات الشركات المصنعة.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم إعادة تنشيط صلاحية الشهادة عند الحصول على جرعة معززة، وسيظل أطفال المدارس الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا قادرين على المشاركة فى الأنشطة الرياضية الداخلية، شريطة أن يكون اختبارهم مؤخرًا سلبيًا لكورونا وبغض النظر عما إذا تم تطعيمهم أم لا، بينما سيتمكن أطفال ما قبل المدرسة من التجمع فى دروس داخلية لعدد يصل إلى 20 مشاركًا، بموجب القيود الحالية الموسعة فى لاتفيا.