إصابة ولية عهد السويد بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد البلاط الملكى -حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية- بأن ولية العهد تعانى من أعراض نزلة برد، مشيرا إلى أنها تلقت اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل وتم عزلها مع عائلتها فى المنزل. وأشارت القناة إلى أنه فى الأسبوع الماضى أثبتت الاختبارات إصابة والديها ملك وملكة السويد بفيروس كورونا.

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