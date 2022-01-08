بيان رباعى يرحب بمشاورات الأمم المتحدة حول السودان

جدة - نرمين السيد - رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، بإعلان الأمم المتحدة إطلاق مشاورات أولية بين جميع الأطراف السودانية بما فيها المدنيين والعسكريين بهدف حل الأزمة التى تشهدها البلاد، داعية إلى اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الديمقراطية المدنية.





وذكر بيان مشترك للمجموعة الرباعية، اليوم السبت، أن هذه الدول "ترحب بالإعلان عن قيام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى السودان بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية فى السودان"، مضيفا: "نحن ندعم بقوة مبادرة الحوار السودانية التى تيسرها الأمم المتحدة".

وحث الرباعى جميع الأطراف السياسية السودانية على "اغتنام هذه الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية بما يتماشى مع الإعلان الدستورى لعام 2019".

كما دعت أن تكون هذه العملية "موجهة نحو النتائج وأن تقود السودان نحو انتخابات ديمقراطية بما يتماشى مع تطلعات الشعب السودانى الواضحة إلى الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار".

هذا وأعلن رئيس البعثة الأممية فى السودان، فولكر بريتس، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية. وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والجماعات النسوية ولجان المقاومة.

وقال بيان بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (يونتامس)، اليوم السبت، إن "الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة يطلق بالتشاور مع السودانيين والدوليين رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية".

وأوضح البيان أن "الأمم المتحدة تتولى تيسيرها وتهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتول لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".

ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحى المكون العسكرى عن السلطة فى السودان نهائيا.