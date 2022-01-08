التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 استعلام نتائج الضمان عبر وزارة الموارد البشرية

في الساعات الأخيرة من اليوم أكدت وزارة الموارد البشرية عن أنها ستقوم باعلان نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بشكل تدريجي، علي أن يتم ارسال رسالة نصية إلي المستفيدين فوراً بعد الموافقة علي طلب التقدم والحصول علي الدعم، بعد مراجعة الطلب والتأكد من توافق الشروط مع صاحب الطلب، حيث يشمل الضمان الاجتماعي المطور الجديد الموظف وغير الموظف أو المتقاعد، من أجل توفير كافه الاحتياجات الرئيسية للمواطن بدون النظر إلي عمره، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري نستعرض معكم مزيد من التفاصيل.

التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي توفير الضمان الاجتماعي المطور إلي جميع المواطنين الذين يتوافر بهم شروط الاستحقاق التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، وذلك من أجل تحقيق استقرار المجتمع وافراده، وتقديم الدعم إلي الأسر الأشد أحتياجاً، منها تقديم الدعم المالي والتدريب وخدمات التأهيل المختلفة، وذلك بعد التأكد من كافه الوثائق التي تؤكد أحقيه المتقدم، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بصورة دائمة، إلي جانب أن يكون الدخل الخاص بالمستفيد لا يزيد عن 1100 ريال سعودي و550 ريال سعودي لكل فرد، وأن يكون المتقدم غير متمكن من العمل بسبب الإصابة بأمراض مزمنة أو وجود إعاقة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

أما عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ،يتم ذلك بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية.

أولا يتم الدخول علي الموقع الخاص الضمان الاجتماعي المطور

ثانياً قم بالضغط علي كلمة تسجيل الدخول وقم بكتابة كافه المعلومات المطلوبة.

ثالثاً يتم مراجعة البيانات التي تم إدخالها، ثم يتم الضغط علي إرسال.

أخيراً يتم التواصل مع المتقدم في حالة قبول الطلب وتقديم الدعم المالي.

نتائج الضمان الاجتماعي

وعليه فمن المقرر أن تظهر نتائج الضمان الاجتماعي المطور خلال الأيام المقبلة تدريجياً، علي أن يتم إرسال رسالة نصية بنتيجة الاستحقاق، ومنها يقوم المستفيد بالعودة إلي الوزارة ومنصة الدعم والحماية، لجميع المتقدمين من الموظف والغير موظف والمتقاعد، والاستفادة من الدعم وتوفير الاحتياجات الاساسية من أجل تحسين الظروف المعيشية لمواطني المملكة العربية السعودية.