شروط تأشيرة الزيارة المؤقتة وخطوات استخراج التأشيرة

شروط تأشيرة الزيارة المؤقتة التي تسمح للوافدين بالمملكة باستقدام عائلاتهم في زيارات مؤقتة لمرة واحدة فقط لكلاً من الأم والأب والزوجة والأبناء، سواء كانت زيارات عائلية أو لأداء مناسك العمرة، خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية تمكن المستفيد من طلب زيارة أقارب المواطنين والمقيمين، حيث تصلح تأشيرة الزيارة المؤقتة لمدة شهرين منذ بداية صدورها ويتم إلغائها تلقائياً في حالة عدم استخدامها، حيث يستطيع المقيم إرسال التأشيرة إلي عائلته والتي لابد أن تتضمن جميع البيانات مثل أسماء الأفراد والمهن والأعمار ومدة الزيارة ودفع الرسوم الخاصة بها حتي يسمح لهم بالزيارة، تبلغ رسوم نظام الاستقدام بالمملكة حوالي 4 آلاف ريال سعودي، وهي رسوم يتم دفعها عند دخول المملكة مرة واحدة.

أن يكون التقديم على استخراج التأشيرة عن طريق بوابة أبشر. ألا تتجاوز مدة الزيارة 3 أشهر، ويكتب الزائر تعاهدا على نفسه بتنفيذ هذا الشرط، وفي حالة تجاوزها يتم ترحيله. يتم إصدار التأشيرة خارج نطاق أعمال الحج. عدم السماح لحاملي التأشيرة المؤقتة بالعمل أو أداء مناسك الحج. تأشيرة الزيارة المؤقتة غير قابلة للتحويل إلى تأشيرة عمل دائم.

شروط تأشيرة الزيارة المؤقتة

وتم تحديد تكلفة استخراج تأشيرة الزيارة المؤقتة لتبلغ 300 ريال سعودي، وتكون مدتها 3 شهور فقط من تاريخ صدورها وغير قابلة للتجديد.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية. ثم الدخول إلى منصة أبشر من داخل الموقع. يتم تعبئة نموذج التأشيرة من خلال تسجيل البيانات الخاصة. ثم سداد الرسوم طلب الزيارة المؤقتة عن طريق القنوات البنكية الحكومية. يتم الانتظار حوالى 10 أيام ويتم بعدها استلام التأشيرة. ثم الذهاب بها إلى مقر السفارة من أجل مراجعتها.

الذهاب لمنصة التأشيرات الإلكترونية وتعبئة النموذج الإلكتروني الخاص بها. لابد ألا تقل أعمار الأبناء عن 18 عاما، وسداد جميع الرسوم المالية . يشترط أن يكون المقيم لديه إقامة عمل وليست إقامة مرافق ولا تقل صلاحية الجواز عن 6 أشهر. يشترط أن تكون صلاحية الإقامة والتأشيرة صلاحية لمدة لا تقل عن 3 أشهر. التصديق علي نموذج التأشيرة من الجهة المعينة بالعمل أو من خلال مكتب الغرفة التجارية. ملء النموذج بالكامل باللغة العربية ويستثني الأجانب ولابد أن تكون لأقارب الدرجة الأولي للمقيم. تمنح الزيارة لزوجة واحدة فقط، وغير مسموح طلب التأشيرة في موسم الحج والعمرة.

خطوات استخراج تأشيرة زيارة مؤقتةشروط تأشيرة الزيارة العائلية