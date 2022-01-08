الحد المانع للأجور في الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة تحقيق الاستفادة القصوى منه، يتسائل كثير من المواطيين السعوديين في الأونة الأخيرة عن ماهية الحد المانع لأجور الضمان ؟ وما هو تأثيره على استحقاق الأسرة لمبلغ الضمان ؟، حيث يتبين لنا من خلال المسمى أنه حد الدخل الذي لا تستحق معه الأسرة مبلغ الضمان؛ لذا فسوف نقدم لكم أعزائي متابعي موقع ثقفني شرح مبسط للحد المانع للأجور، مع عمل مقارنة بسيطة بين دخل الأسرة والحد الذي يمنع استحقاق الأسرة لمبلغ الضمان الاجتماعي.

الحد المانع للأجور في الضمان الإجتماعي 1443

يعتبر الحد المانع بمثابة تقدير من الضمان الإجتماعي للأسرة، بحيث إذا زاد دخل الأسرة عن هذا الحد تُعتبر غير مؤهلة للإستفادة من الضمان الإجتماعي، فإذا كانت الأسرة تتكون من فرد واحد فقط فإن قيمة الحد المانع له 1100 ريال، وإذا كانت الأسرة تتكون من فردين زوج وزوجة فإن قيمة الحد المانع لهم 1100 ريال + 550 ريال للزوجة حيث يصبح الحد المانع 1650 ريال. أما إذا كانت الأسرة تتكون من ثلاثة أفراد زوج و زوجة وطفل فإن الحد المانع لهم 1100 ريال + 550 ريال للزوجة + 550 ريال للطفل ليصبح قيمة الحد المانع للضمان الاجتماعي 2200 ريال.

وإذا كانت الأسرة تتكون من أربعة أفراد زوج و زوجة وطفلين فإن الحد المانع للضمان بالنسبة لهم يصبح 1100 ريال، بالاضافة إلى 550 ريال للزوج + 550 ريال للطفل الأول + 550 ريال للطفل الثاني ليصبح قيمة الحد المانع 2750 ريال، ويمكنك معرفة قيمة الحد المانع لكل أسرة بإستخدام عدد أفراد الأسرة بنفس الطريقة، 1100 ريال لرب الأسرة و 550 ريال للأفراد التابعين من الأسرة سواء كانت زوجة أو أطفال.

حد الضمان الاجتماعي المطور

لكي تتمكن من تحقيق الإستفادة من الحد المانع يجب على كل أسرة معرفة الدخل الخاص بها إذا كان راتب أو مبلغ تقاعد، على سبيل المثال إذا إمتلكت أسرة مبلغ 7000 ريال راتب أو تقاعد يتم حذف نصف المبلغ لأنهم يعتمدون النصف وليس الراتب بالكامل، لذا عند الحساب يتم أولاً حذف نصف المبلغ ثم إضافة الإعانات على نصف المبلغ، تلك الإعانات مثل حافز و حساب المواطن وغيرها، على سبيل المثال إذا كان حساب المواطن 700 ريال، فإن الدخل ليدهم 3500 + 700 ليصبح 4200 ريال.

بعد ذلك يتم مقارنة الدخل بالحد المانع وإذا كان الدخل أكثر من الحد المانع فإن الأسرة غير مستحقة للضمان الإجتماعي، ما إذا كان الحد المانع أقل فإن الأسرة تكون مستحقة للحد المانع، لذا فإن المثال الذي تم ذره الأسرة غير مستحقه به، أما على سبيل المثال إذا كان دخل الأسرة 3000 ريال و حساب المواطن 300 ريال فإن المجموع 1800 ريال يتم مقارنته بالحد المانع للضمان الاجتماعي حسب عدد أفراد الأسرة.