إعفاء بنك التسليف من سداد قروض لجميع المواطنين والمقيمين ورابط التقديم

يبحث الكثير من المواطنين عن طلب إعفاء من سداد باقي التمويل من بنك التسليف وما هي الأوراق والمستندات لكي يتم الإعفاء من سداد الأقساط، ويعتبر بنك التسليف المعروف الآن ببنك التنمية الاجتماعية والذي يقدم العديد من التمويلات المختلفة التي تناسب جميع الفئات مثل تمويل بدون وظيفة وتمويل الزواج وتمويل النساء، حيث يقوم بعض المستفيدين من قروض بنك التسليف لمن يواجهون صعوبة في السداد بتقديم طلبات الإعفاء من دفع القروض للبنك، ولاكن بشروط وضوابط يجب توفرها حتي يتم القبول علي طلب الإعفاء من سداد المديونية وطريقة التقديم من خلال الموقع الالكتروني بكل سهولة.

إعفاء بنك التسليف والإدخال

يوفر بنك التسليف والإدخال خدمات عديدة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك التسليف التمويلات التي تشمل الموظفين والعاطلين عن العمل والنساء والأرامل والأيتام والأسر الغير قادرين علي مواجهة أعباء الحياة، وهناك خدمات كثيرة منها خدمة إعفاء باقي الأقساط المتبقية والتي تأتي هذه الخطوة بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية بالتعاون مع وزارة العمل، فقد يحدد البنك عدد الشروط يجب توافرها للحصول علي طلب الإعفاء من بنك التسليف:

أولا يجب إن يكون المواطن لدي جنسية سعودية.

تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول ورقم الهاتف الجوال الخاص بك.

تقديم صورة من كارت العائلة الخاص بالمتقدم طلب الإعفاء.

تقديم نموذج يوضح فيه الظروف المادية والاجتماعية والحالة الصحية للمتقدم بطلب الإعفاء الأقساط من بنك التسليف.

خطوات التقديم طلب إعفاء الأقساط المتبقية من بنك التسليف

يمكنك التقديم بطلب إعفاء من سداد القروض عبر الموقع الالكتروني لدي بنك التسليف والإدخال بالمملكة العربية السعودية، تابع الخطوات الآتية: