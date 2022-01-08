طريقة عمل كيكة الشطرنج خطوة بخطوة

طريقة عمل كيكة الشطرنج تعتبر كعكة الشطرنج من أجمل الحلويات التي يمكنك صنعها بسهولة في المنزل والمطبخ، يتم تحضير كعكة الشطرنج وفقًا لأصولها باستخدام مكونات دقيقة في بضع خطوات بسيطة، مما ينتج عنه كعكة لذيذة بنكهات الفانيليا والشوكولاتة المختلفة، ومناسبة لمجموعة متنوعة من الأحداث مثل العطلات حيث أنها واحدة من أكثر الحلويات اللذيذة التي يمكنك صنعها

4 أكواب دقيق

1،4 كوب من الزبدة ذائبة

1/2 كوب من كاكاو

كوبان ونصف سكر محبب

ست بيضات .

1 معلقة صغيرة ملح .

اربع ملاعق ونصف بيكنج بودر .

شيكولاتة ذائبة

1 ملعقة صغيرة فانيليا .

قم بإعداد لوحة المعجنات عن طريق وضع الشارات على جوانب اللوحة باستخدام أداة تزيين الحلويات.

بعد التنقية ، يوضع الخليط في طبق معجنات.

بعد التنقية ، يوضع الخليط في طبق معجنات. بعد ذلك، أضف السكر والزيت والبيض والحليب، وامزج جيدًا كل هذه المكونات.

ينقسم هذا الخليط الآن إلى قسمين في طبق جديد ، ويضاف الفانيليا إلى أحدهما.

بمجرد اكتمال ضعي المزيج جانبًا واحتفظي به دافئًا.

في المقلاة الأخرى غير المطبوخة ، يضاف مسحوق الكاكاو ويخلط جيدًا مع المكونات الأخرى.

نخرج المزيج البني من الفرن ونتركه جانباً حتى يبرد.

في النهاية ، ستحصل على قطعتين من الفانيليا و كعكتين بنكهة الكاكاو.

يمكنك عمل كعكة الشطرنج باتباع الخطوات التالية:

ضع الورق أسفل ورقة الخبز واستخدم قلم تلوين لرسم دائرة حول صينية الخبز.

الآ ، باستخدام القاعدة التي تسمح لك بالخروج من مركز الدائرة عن طريق تتبع خط أسود ،

قسّم الدائرة إلى أربعة أقسام، كل قسم مقسم إلى ثلاثة أقسام قد ترغب في استخدام الرجل في هذه الخطوة لرسم دوائر لاحقة.

ابدأ بقطع أطرافها

أعد قص الوسط حتى تحصل على دائرة مثل التي أمامك، والتي سنستخدمها لتقطيع الكعكة.

قطّعي كعكة الفانيليا إلى نصفين، وضعي الدائرة على أحد النصفين بعلاج، ثم اقطعي المنتصف.

طريقة عمل كيكة الشطرنجطريقة تحضير عمل كيكة الشطرنج

بنفس الطريقة نقطع الجانب الآخر من كعكة الفانيليا.

طريقة التحضير: خذ كعكة الشوكولاتة واتبع نفس الخطوات السابقة.

حضري كريمة الشوكولاتة وابدئي في استخدامها لرعي حواف الكيك المغطى بالشوكولاتة بمجرد تقطيعها.

ضع نصف الكعكة بنكهة الفانيليا في الداخل.

املأ جوانب كعكة الفانيليا باوند بكريمة الشوكولاتة.

ضعي قطعة كعكة الشوكولاتة في المنتصف.

خذ كعكة الفانيليا وافرد كريمة الشوكولاتة حول الحواف.

وضع كعكة الشوكولاتة في الداخل ، ثم دهن حواف كريمة الشوكولاتة لإفساح المجال لكعكة بنكهة الفانيليا في المنتصف.

خذي الكمية المتبقية من كريمة الشوكولاتة ووزعيها بالتساوي على سطح الكيك.

ضع مستويين من الجاتو أحدهما فوق الآخر.

سيمنحك الانتهاء من وضع الأرائك هذا الشكل.