خطوات الحصول على رمز سداد مكتب العمل وطريقة سداد الرسوم

خطوات الحصول على رمز سداد مكتب العمل يتبع قواعد قانون العمل السعودي ومكتب العمل التابع للمملكة، وهو الرقم الذي على كل الوافدين إلى المملكة للعمل فيها الحصول عليه حتى يكون وجودهم وعملهم في المملكة بالشكل القانوني التي حددته مسبقاً، على كل عامل أو صاحب عمل أن يدخل على الموقع الإلكتروني ويعمل على تسديد رقم العامل الذي تم تسجيل العامل تحته في مكتب العمل الخاص بالمؤسسة التي يعمل بها صاحب الطلب، وعندما يحصل الوافد على رمز السداد يكون له الحق في الحصول على فرصة عمل في المجال المناسب له مقابل دفع بعض الرسوم يمكن أن يحصل الوافد على منحة تمكنه من العيش بداخل المملكة، ومن السهل أن يحصل الوافد على رمز السداد الخاص به عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.

تسجيل الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على الخدمات الإلكترونية. يتم إدخال رقم الإقامة وكلمة المرور الخاصة. الضغط على تسجيل الدخول. ثن اختيار خدمة تجديد رخصة العمل. ملء البيانات الخاصة بالعامل المتمثلة في رقمه الخاص ورقم إقامته. إعادة كتابة رمز التحقق ثم الضغط على محرك البحث. عرض رسوم السداد الخاصة برخصة العمل ويلزم سدادها من خلال البنوك الوطنية. سداد الرسوم في أي فرع من فروع البنوك الوطنية الصراف الآلي أو مكتب السداد.

الدخول إلي موقع الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم اختيار سداد رسوم الوافدين غير السعوديين. ثم اختيار المنشأة المطلوبة والتابعة لمكان العمل سواء كان مصانع أو منازل أو مؤسسات. يتم اختيار إصدار أو ترخيص العمل لغير السعوديين الوافدين للعمل في المملكة. الضغط على طلب استصدار رقم سداد مكتب العمل للحصول على الموافقة للعاملين بداخل المملكة. تسجيل الرقم الظاهر بعد تسجيل البيانات. عرض المبلغ المطلوب سداده ويتم السداد عن طريق المدفوعات الحكومية المحددة من قبل الوزارة. إعادة كافة الخطوات السابقة للتأكد من السداد وبعد تسديد الرسوم يتوجه الوافد إلي الجوازات لاستلام رخصة العمل الخاصة به.

خطوات الحصول على رمز سداد مكتب العملطريقة سداد رسوم مكتب العمل