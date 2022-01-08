البيت الأهلي تمويل الأفراد الشخصي بدون كفالة

توفر شركة البيت الأهلي تمويل الأفراد بعروض تنافسية، تعمل على تلبية احتياجات الأفراد المالية من مختلف الجنسيات داخل المملكة السعودية، والتي تعد من أشهر شركات التمويل الموثوقة في المملكة، حيث تخضع إلى رقابة البنك المركزي السعودي، وتهتم بمزاولة نشاط المنتجات التمويلية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بأقساط للسداد سهلة ومريحة للعميل بما يتناسب مع الظروف أو الالتزامات الخاصة به، بدون الحاجة إلى كفيل أو تحويل راتب شهري، إلى جانب الحصول على سيولة نقدية بمتطلبات وشروط سهلة وميسرة.

من خلال الموقع الرسمي للشركة يمكن الحصول على العروض الخاصة بالتمويل الشخصي، التي توفرها شركة البيت الأهلى تمويل الأفراد، وذلك من خلال استكمال تلك الإجراءات:

طريقة طلب الحصول على البيت الأهلي تمويل الأفراد

الهوية الوطنية للمتقدم الراغب في الحصول على تمويل شخصي

أو الإقامة للمتقدم المقيم غير السعودي

بالإضافة إلى خطاب من جهة العمل التعريف بالراتب الشخصي، شرط أن يكون حديث الإصدار

إلى جانب كشف بالحساب البنكي لآخر ثلاثة رواتب شهرية

العنوان الوطني المواطن السعودي، وعنوان البلد الأم لغير السعوديين

كروكي خاص بمكان العمل للمتقدم

ورخصة قيادة سارية المفعول.

يلزم للحصول على البيت الأهلي تمويل الأفراد مجموعة من الشروط وهي كالتالي:

يشترط ألا يقل الراتب الشهري بالنسبة المواطن السعودي عن 4 آلاف ريال، وللمقيم يلزم أن يبدأ الراتب من 5 آلاف ريال

إذا كان الشخص المتقدم يعمل في القطاع الحكومي يلزم ألا تقل مدة ترأسه للعمل عن ثلاثة أشهر، ولموظفي القطاع الخاص يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل منذ مدة لا تقل بحد أقصى عن 12 شهرا

كما أنه يلزم ألا يقل عمر الشخص المتقدم لطلب التمويل الشخصي عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة

وفي حالة كان المتقدم متقاعد يجب ألا يقل عمره عن 65 عام لضمان إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بطلب التمويل

وتقبل الشركة طلب التمويل لكافة المواطنين السعوديين وغير السعوديين، وكذلك يمكن للمتقاعدين أيضًا الاستفادة من الخدمات التمويلية للشركة.

شروط الاستفادة من تمويل البيت الأهلي