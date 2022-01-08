خطوات فتح حساب جاري مصرف الراجحي بسهوله ومعرفه اهم الشروط والمميزات المعلن عنها

خطوات فتح حساب جاري من اهم الخدمات الإلكترونية التي مصرف الراجحي حديثا في خلال هذه الأيام مع بداية العام الجديد لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمة عبر صفحه المصرف الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن المصرف عن عده منتجات تمويليه أيضا وعروض للسيارات تناسب جميع المواطنين السعوديين وتلبي أغراضهم الشخصية. والتي من أهمها عروض الأهلي علي كيا 2022 الجديدة بالمملكة بمناسبه بداية العام الجديد علي جميع السيارات. كما تم الإعلان أيضا عن مميزات تمويل البناء الذاتي الجديدة من الراجحي في الشهر الحالي وكيفيه الحصول عليه بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح كيفيه فتح حساب ومعرفه اهم المميزات والشروط التي اعلن عنها المصرف. ومعرفه خطوات فتح حساب جاري الصحيحة.

فتح حساب جاري الراجحي

اعلن المصرف عن الحساب الجاري وعن اهم مميزاته التي يحصل عليها المستفيدين عند تنفيذ الخدمة. والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

سهوله فتح الحساب بكل سهوله وفي أي وقت مع تمكين المستفيد من اختيار الفرع المناسب له.

تنفيذ جميع عمليات الأوامر المستديمة.

اصدار كشف حساب شهري يتم توضيح فيه الحركات الخاصة بالحساب.

السحب والإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف.

يمكن التسجيل في خدمه مباشر.

إمكانيه تسديد جميع المدفوعات الحكومية وجميع الفواتير.

تنفيذ الحوالات الدولية بجميع أنواعها وجميع الإيداعات الداخلية.

شروط فتح حساب الراجحي

بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن المصرف عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح وهي كالاتي:

توفير هويه وطنيه أو هويه مقيم.

يجب أن لا يقل عمر العميل عن 18 سنه للبالغين أما القاصرين 15 سنه.

أن يكون رقم الجوال من احد مزودي الخدمات الهاتفية بالمملكة وان يكون مسجل باسم صاحب الحساب.

أن يكون العميل لديه حساب ابشر لإتمام توثيق عمليات توثيق الحساب البنكي.

توافر عنوان وطني ويجب أن يكون صحيح.

كيفيه فتح حساب الراجحي

كما اعلن المصرف أيضا عن طريقه وكيفيه فتح الحساب بكل سهوله عن طريق تطبيق الراجحي. أما يمكنكم أيضا فتحه الكترونيا من الموقع الخاص بالمصرف عن طريق الخطوات الأتية: