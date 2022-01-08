عروض بن داود حتى 15 يناير وخصم بنصف الثمن على الجوال والأجهزة الكهربائية والشاشات

خصومات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الجوالات عروض بن داود حتى 15 يناير، يتوفر فيليبس مملس الشعر بسعر 149 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 17%، يتوفر فيليبس خلاط كهربائي 450 وات سعة 1.25 لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 144 ريال خصم 45%، يتوفر تيفال غلاية كهربائية 2400 وات سعة 1.7 لتر بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 29%، يتوفر مولينكس خلاط يدوي 200 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 40%، يتوفر كي أون صانعة القهوة 1080 وات سعة 1.5 لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 115 ريال خصم 31%، خصومات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الجوالات عروض بن داود حتى 15 يناير.

عروض بن داوود حتى 15 يناير

يتوفر كي أون صانعة البان كيك 1000 وات لإنتاج 24 قطعة بسعر 79 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 34%، كما يتوفر ضمن عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية كي أون قطاعة 400 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 36%، يتوفر إمبيريال صانعة فشار بسعر 59 ريال بدلاً من 99 ريال خصم 40%، كما يتوفر عرض خاص على بيور باور حلاقة الشعر 6in1 بسعر 19 ريال، أيضاً يتوفر عرض خاص على فيليبس مجفف الشعر 2100 وات بسعر 119 ريال.

خصومات نصف الثمن على الأجهزة

يتوفر إمبريال قطاعة نقال صغيرة قابلة للشحن 56 وات سعة 220 مل بسعر 69 ريال بدلاً من 98 ريال خصم 30%، يتوفر إمبريال موقد كهربائي 2000 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 349 ريال خصم 49%، كما يتوفر ضمن عروض بن داوود تخفيضات على الأجهزة الكهربائية و الشاشات شارب شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 2279 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 5%، يتوفر شارب شاشة ال اي دي سمارت 50 بوصة بسعر 1999 ريال بدلاً من 2099 ريال خصم 5%، يتوفر ايه تي سي شاشة ال اي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1999 ريال بدلاً من 3067 ريال خصم 35%.

عروض بن داوود على الجوالات

كما يتوفر عرض خاص على الجوالات ديل لاب توب 15.6 بوصة إنتل كور اي 3 بروسيسور كور اي 3 سعة 4 جيجا رام بسعر 1949 ريال، أيضاً يتوفر عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 226 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام بسعر 775 ريال، كما يتوفر عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 52 اس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام ضمن عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية والجوالات بسعر 1499 ريال.